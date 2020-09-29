Памятная плита с именами 20-ти советских космонавтов, первыми покорившими звездные просторы, была установлена в на минувшей неделе,

Памятная плита с именами 20-ти советских космонавтов, первыми покорившими звездные просторы, была установлена в на минувшей неделе, во время празднования юбилея улицы Томаровича.Главными организаторами праздника выступили киржачские активисты и местные власти, а в числе приглашенных гостей были лётчик-космонавт, Герой РФ А.А.Скворцов;дублёр Валентины Терешковой, полковник ВВС И.Б.Соловьёва; легендарный спортсмен-парашютист С.А.Киселёв; космонавт-исследователь, полковник Н.Н.Фефелов.Напомним, этой весной ко Дню Космонавтики в Киржаче появилсяашами. Киржач -особое место на космической карте. "Дорога в космос лежит через Киржач", эти слова принадлежат первому космонавту Земли Юрию Гагарину. На местном аэродроме недалеко от города проходили летно-парашютную подготовку все экипажи кораблей "Восток"Фото "КиржачLife"