Дело не только в новом коронавирусе, постепенно растет и количество заболевших ОРВИ.

По информации пресс-службы городской администрации, на сегодняшний день на карантин закрыты 11 классов в школах Костромы. Это связано с заболевшими как коронавирусом, так и ОРВИ.Ушли на домашнее обучение два класса школ №3 и 18 и один в лицее №20. Случай заболевания СОVID-19 зафиксирован в девяти классов в школах № 21, 26, гимназиях № 1 и 28, лицеях № 17, 32, 34 и 41. Все они закрыты на двухнедельный карантин. И, наконец, вчера отправили домой всю гимназию №15. Не только в этих, но и всех образовательных учреждениях проводятся дезинфекция, проветривание и кварцевание бактерицидными лампами. Утренние фильтры работают и в школах, и в детсадах.В целом, эпидемический порог среди детей в Костроме составляет 8.4%, это нормальный показатель.