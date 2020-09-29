Пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе. Дмитрий Песков ответил на вопрос о военной помощи Армении.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе. Дмитрий Песков ответил на вопрос о военной помощи Армении.Пресс-секретарь сообщил, что Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Любые высказывания о возможной военной помощи Армении являются ложными и только усугубляют ситуацию.В Кремле также призвали все страны, в том числе и Турцию, убедить стороны прекратить огонь. Конфликт между армянами и азербайджанцами должен быть решен политико-дипломатическими способами, передает "Говорит Москва".Ранее Песков рассказал, что Россия . Известно, что президент Владимир Путин уже провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Обострение отношений двух стран случилось в минувшее воскресенье, 27 сентября. Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные из Армении напали на населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.Ереван в свою очередь обвинил Баку в ракетных и воздушных атаках в регионе. Власти Нагорного Карабаха ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию – призыв всех мужчин старше 18 лет.Аналогичные меры приняли в Армении. Власти Азербайджана ввели военное положение в некоторых регионах и объявили о частичной мобилизации. С обеих сторон .