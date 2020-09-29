Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил продолжительность каникул для школьников до двух недель с 5 по 18 октября.

Из-за роста числа случаев простудных заболеваний и COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить осенние школьные каникулы с одной до двух недель. Об этом он сообщил в своем блоге.Мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября. Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, — написал градоначальник.Из заявления Собянина следует, что на две недели приостановят свою работу и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы. Мэр уточнил, что в период каникул дистанционные занятия проводится не будут, но школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.Градоначальник отметил, что Детские сады продолжат работу по обычному графику.Собянин обратился к родителям с просьбой разъяснить детям, что каникулы лучше всего провести дома или на даче, гулять во дворе или ближайший парк.Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее, — отметил Собянин.