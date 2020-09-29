Злоумышленники предлагали установку фильтров для очистки и после положительного ответа устанавливали данные приборы по завышенной стоимости...

«Главным следственным управлением столичной полиции направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении пожилых граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как сообщалось ранее, участники группы под видом сотрудников организации, контролирующей состояние водопроводных труб и качество воды, приходили к пожилым гражданам. Введя последних в заблуждение относительно качества воды, они предлагали установку фильтров для очистки и после положительного ответа устанавливали данные приборы по завышенной стоимости.Аналогичным образом злоумышленники похитили денежные средства 40 граждан. Общая сумма материального ущерба составила свыше 1 миллиона рублей.По данным фактам СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в порядке статьи 91 УПК РФ были задержаны трое подозреваемых.В дальнейшем всем участникам группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще один из злоумышленников от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В декабре 2019 года злоумышленника задержали, ему было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28