Основатель НКО Трезвая Россия Султан Хамзаев настаивает на запрете рекламы безалкогольного пива в стране. Послание с соответствующей инициативой он направил премьер-министру России ..

Основатель НКО "Трезвая Россия" Султан Хамзаев настаивает на запрете рекламы безалкогольного пива в стране. Послание с соответствующей инициативой он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.В письме Хамзаев пояснил, что благодаря рекламе "безопасного" напитка жители узнают о брендах, под которыми производится и обычное пиво, содержащее алкоголь, передает телеканал "". Напомним, что реклама спиртных напитков в России запрещена, но производители безалкогольных аналогов могут свободно продвигать свою продукцию, сообщает .