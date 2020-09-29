Ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, возмещен в ходе следствия.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).В ходе предварительного расследования установлено, что в июле текущего года обвиняемый, находясь в нескольких километрах от деревни, в которой проживает, незаконно спилил четыре березы. Древесиной фигурант планировал распорядится по своему усмотрению.Обвиняемый вину в содеянном признал полностью и добровольно возместил ущерб, нанесенный государственному лесному фонду в сумме 8 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.