Совместно с региональным МВД, МЧС и поисковыми организациями проводятся мероприятия по поиску несовершеннолетнего.

Во Владимирской области по факту безвестного исчезновения 7-летнего мальчика в Камешковском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, 28 сентября мальчик возвращался с обучения, однако после того как вышел из школьного автобуса домой не вернулся. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.Кроме того, совместно с региональным МВД, МЧС и поисковыми организациями проводятся мероприятия по поиску несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается