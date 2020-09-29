Сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетнего жителя Камешковского района Роговцева Савелия Александровича.

28 сентября 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району поступило сообщение о пропаже Роговцева Савелия Александровича, 21.04.2013 г.р., жителя Камешковского района.Приметы: на вид 7 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые.Был одет: куртка синего цвета, темные брюки, при себе имел школьный рюкзак.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (49248) 2-12-52 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.