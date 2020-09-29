Во Владимире легковушка врезалась в маршрутку, которая стояла на остановке. ДТП произошло утром в районе дома 22 на улице Красноармейской. Как сообщают в ГИБДД, водитель автомобиля КИА влетел

Во Владимире легковушка врезалась в маршрутку, которая стояла на остановке. ДТП произошло утром в районе дома 22 на улице Красноармейской. Как сообщают в ГИБДД, водитель автомобиля КИА влетел под микроавтобус 5 маршрута, который в этот момент совершал очередной рейс по кольцу. Водитель общественного транспорта остановился для высадки и посадки пассажиров, но получил удар в задний