Состояние древнего памятника архитектуры в центре Владимира уже давно вызывает опасения.

в центре Владимира уже давно вызывает опасения.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон больше года назад начал предпринимать меры по восстановлению монастырских сооруженийТихон, митрополит Владимирский и Суздальский:«Для нас этот монастырь очень важен, потому что в следующем году будем отмечать 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. 400 лет его тело покоилось здесь в монастыре. Пока Петрне увез в Петербург, поэтому предполагается, что здесь будет один из центров празднования этого юбилея».Стены монастыря до сих пор хранят тайны. Ворот в крепости было 5. На месте этих каменных стояли деревянные. Из них выносили мощи великого князя Александра Невского, когда перевозили в Петербург.Древняя часть обители - каменная стена находится в аварийном состоянии.Чуть больше месяца назад Госинспекция по охране культурного наследия администрации Владимирской области уличного фасада здания. Как говорится в документе «Данные работы направлены на поддержание объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии. Завершить ремонтные работы планируется в декабре текущего года».