Батареи в домах Владимира уже начали теплеть. Энергетики отчитались о подготовке теплосетей к отопительному сезону. Он во Владимире начался с 18 сентября, тогда тепло начали подавать в

Батареи в домах Владимира уже начали теплеть. Энергетики отчитались о подготовке теплосетей к отопительному сезону. Он во Владимире начался с 18 сентября, тогда тепло начали подавать в объекты социальной сферы. А с 29 сентября тепло пошло и в дома на территории Владимира. Владимирский филиал «Т Плюс» отмечает, что все оборудование в городе подготовлено к работе