Глава города Владимира Андрей Шохин подписал постановление №8 согласно которому с 29 сентября 2020 года начинается подача тепла в жилые дома областного центра.

Сентябрь выдался теплым, бабье лето не обмануло. И все же постепенно здания остывают, в помещения пробирается сырость. Социальные учреждения начали отапливать досрочно, с 18 сентября постепенно подключали больницы, школы, детсады. А вот жилые дома уже стали тосковать по сухому теплу батарей. Сегодня, 29 сентября, в областном центре должны начать подключать жилые здания к отоплению. Отопительный сезон можно считать окончательно открытым. Как раз вовремя - со вчерашнего вечера Владимир накрыл типичный осенний дождик, похолодало, похоже, лето покинуло нас окончательно.