Проверены 24 точки: магазины, торговые центры, гипермаркеты, в том числе и торговые площади федеральных компаний.

Роспотребнадзор совместно с Департаментом предпринимательства продолжает проверки объектов торговли Владимирской области на соблюдение эпидемиологических норм. На этот раз проверены 24 точки: магазины, торговые центры, гипермаркеты, в том числе и торговые площади федеральных компаний. Специалисты выявили ряд фактов нахождения продавцов и посетителей без масок.С покупателями и продавцами проведены профилактические беседы о необходимости ношения индивидуальных средств защиты. В результате граждане надевали маски или покидали помещения.Информация по итогам проверок направлена в Управление Роспотребнадзора и полицию для принятия мер реагирования. Объекты торговли, в которых обнаружены нарушения, включены в график повторного мониторинга.