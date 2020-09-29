Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике завершены ремонтные работы во входной части.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике завершены ремонтные работы во входной части.Изменена логика входного пространства, появился сувенирный магазин, перенесена и расширена гардеробная часть. Теперь каждый уголок музея - это история. Уникальная экспозиция конца 19-го и начала 20-го веков появилась и в туалетной комнате. "Пять минут для красоты" - это старинные мыльницы, пудреницы, шкатулки, флаконы для духов. Стены украшают рекламные плакаты. Изменения произошли и в экспозиции "Путешествие в каменный век". Теперь тут можно почувствовать себя первобытным человеком. Но самое интересное - археологическая песочница.Ольга Сорокина, заведующая центром музейной педагогики государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Итак, мы с помощью кисточки, очень аккуратно, потому что каждые движения разрушают культурный слой. Я уже вижу, что в нашей археологической песочнице мне посчастливилось найти каменный нож».Все подробности в итоговом выпуске «Вестей» в 21.05.Юлия Шувалова