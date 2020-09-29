28 сентября мальчик, по словам волонтеров, должен был вернуться из школы домой в поселке Горки Камешковского района, но не пришел.

Накануне вечером поисковй отряд "" во Владимирской областисообщил о пропаже 7-летнего ребенка.28 сентября мальчик, по словам волонтеров, должен был вернутьсяизшколы домойв поселке Горки Камешковского района, ноне пришел. Эту информацию подтвердили и в областной полиции.Приметы: рост 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: синяя куртка, синяя жилетка, белая рубашка, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки. С собой: черно-зелёный рюкзак, тёмно-синяя шапка.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (49248) 2-12-52 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.