29 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждён 41 новый случай заболевания.

29 сентября во Владимирской области зарегистрировали 41 новый случай заболевания COVID-19. Выросло количество заболеваний в областном центре — 9 человек, а также в Гусь-Хрустальном -8 человек, 7 – в Александрове, 6 – в Гороховце. Такие данные сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Общее число заболевших в регионе достигло 7252, в том числе 1294 – во Владимире.За все время пандемии выздоровело 5893 пациента за прошлые сутки – 20 человек. Умерло 213 пациентов. Напомним, что официальные данные поступают только после проведения всех необходимых исследований.Кроме нового коронавируса, наблюдается сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций. За 28 сентября 190 человек заболело в среднетяжелой и тяжелой степени, в том числе 22 пациента с признаками внебольничной пневмонииДепартамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.