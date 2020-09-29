Проверки работы подразделений состоялись в рамках акции «Гражданский мониторинг».

Во Владимирской области члены Общественных советов продолжают проводить мероприятия в рамках акции «Гражданский мониторинг», инициированной Общественным советом при МВД России.Председатель Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Наталья Турнаева посетила отдел по вопросам миграции и дежурную часть.Сотрудники ОВМ рассказали общественнице о порядке оказания государственных услуг населению. С положительной стороны было отмечено отсутствие очередей и минимальные временные затраты при прохождении процедуры приема и выдачи документов.Особое внимание представитель общественности обратила на наполняемость актуальными сведениями о порядке предоставления государственных услуг информационных стендов, оснащенность помещений и наличие необходимой документации для граждан.Затем Наталья Турнаева посетила дежурную часть, где уделила внимание проверке соблюдения порядка приема и рассмотрения заявлений и сообщений от граждан.В рамках реализации полномочий по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции работу отдела по вопросам миграции и дежурной части Отделения МВД России по Гороховецкому району проверила представитель Общественного совета Оксана Сергиенко. Общественница ознакомилась с материалами, размещенными на информационных стендах, оценила состояние помещений пункта и уровень оснащенности оргтехникой, проверила наличие необходимой документации.Аналогичную проверку провела и представитель Общественного совета при ОМВД России по Александровскому району Марина Петрова, отметившая компетентность, вежливость и корректность сотрудников полиции.В Кольчугинском районе с работой участкового пункта полиции познакомились представители Общественного совета Андрей Рябов и Анастасия Павлова. Вместе с победителем районного этапа конкурса «Народный участковый-2020» старшим лейтенантом полиции Алексеем Куликовым общественники провели прием граждан.