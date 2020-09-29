А именно до 2022 года будут выплачиваться единовременные компенсационные выплаты.

Владимир Сипягин принял решение до конца 2022 года сохранить меры социальной поддержки врачам в возрасте до 35 лет, прибывшим в государственные учреждения здравоохранения региона, в виде единовременной компенсационной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Исключение составляют врачи первичного звена.Также будут действовать меры социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты в размере 300 тысяч рублей врачам первичного звена в возрасте до 35 лет – участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам и врачам общей практики.Останутся единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тысяч рублей медицинскому персоналу среднего звена в возрасте до 40 лет.В постановлении Губернатора указан повышенный размер единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населённые пункты удалённых и труднодоступных территорий Владимирской области. Выплата врачам составляет 1,5 млн рублей, фельдшерам – 750 тысяч рублей.