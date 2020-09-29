Глава региона планирует выделить пожилым людям отдельные часы посещения магазинов.

По информации пресс-службы Костромской области, департамент экономического развития сейчас пока только рассматривает возможность составления отдельного графика работы магазинов для пожилых людей. Они работают по поручению Главы Костромской области, который предложил выделить населению старшего возраста отдельные часы для посещения торговых точек и других организаций. Возможно, это будут утренние часы, и будут выделять не весь магазин для обслуживания пожилых граждан, а отдельные кассы и окна услуг. Чиновники не планируют принимать единоличные решения, а обсудят такую возможность с руководством торговых точек.Также власти настоятлеьно просят работодателей организовать старшему поколению безопасные условия работы, желательно на удаленке.