Обвиняемый вину признал полностью и добровольно возместил ущерб.
В Вязниках направлено в суд уголовное дело о незаконной рубке леса. Перед судом предстанет 32-летний местный житель.
По информации областного УМВД,
в июле обвиняемый, находясь в нескольких километрах от деревни, в которой проживает, незаконно спилил четыре березы. Древесиной планировал распорядится по своему усмотрению.
Обвиняемый вину признал полностью и добровольно возместил ущерб, нанесенный государственному лесному фонду в сумме 8 000 рублей.