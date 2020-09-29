Обвиняемый вину признал полностью и добровольно возместил ущерб.

В Вязниках направлено в суд уголовное дело о незаконной рубке леса. Перед судом предстанет 32-летний местный житель.По информации областного УМВД,в июле обвиняемый, находясь в нескольких километрах от деревни, в которой проживает, незаконно спилил четыре березы. Древесиной планировал распорядится по своему усмотрению.Обвиняемый вину признал полностью и добровольно возместил ущерб, нанесенный государственному лесному фонду в сумме 8 000 рублей.