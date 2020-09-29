Мальчика, упавшего с балкона 9 этажа выписали из больницы. По прогнозам врачей он будет ходить. Напомним, трагедия произошла 17 августа в Юрьевце. Пятилетний малыш остался дома один, вышел на

Мальчика, упавшего с балкона 9 этажа выписали из больницы. По прогнозам врачей он будет ходить. Напомним, трагедия произошла 17 августа в Юрьевце. Пятилетний малыш остался дома один, вышел на балкон и упал с высоты 9 этажа. Чудом ребенок остался жив. Бригада скорой прибыла на место трагедии через 13 минут после вызова. С многочисленными травмами, переломами