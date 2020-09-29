Народного артиста СССР Юрия Башмета госпитализировали с пневмонией и одышкой. Врачи обнаружили у знаменитости коронавирус нового типа. По данным телеграм-канала Mash, дирижер находится в ..

Народного артиста СССР Юрия Башмета госпитализировали с пневмонией и одышкой. Врачи обнаружили у знаменитости коронавирус нового типа.По данным телеграм-канала Mash, дирижер находится в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу попала его жена Наталья.В ближайшее воскресенье, 4 октября, должен состояться концерт Башмета в Зарядье. Однако, скорее всего, выступление артиста на сцене отменят.Отметим, что COVID-19 считается очень опасным заболеванием. Ученые установили: смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа.