На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 29 сентября лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 29 сентября лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.9 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Муромском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7252 случая заболевания (1294 сл. в г. Владимире, 1023 сл. в Гусь-Хрустальном, 712 сл. в Петушинском, 687 сл. о. Муром, 620 сл. в Ковровском, 554 сл. в Александровском, 391 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 322 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 209 сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 151 сл. в Суздальском, 138 сл. в Селивановском, 108 сл. в Гороховецком, 97 сл. в Камешковском, 71 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.