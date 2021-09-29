На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября лабораторно подтверждено 190...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.63 - во Владимире25 - в Гусь-Хрустальном районе23 - в Ковровском районе21 - в Муромском районе8 - в Суздальском районе7 - в Юрьев-Польском районе6 - в Вязниковском районе6 - в Александровском районе5 - в Кольчугинском районе5 - в Собинском районе4 - в Киржачском районе4 - в Петушинском районе3 - в Гороховецком районе3 - в Меленковском районе3 - в Селивановском районе2 - в Судогодском районе1 - в Радужном1 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 021 случай заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).