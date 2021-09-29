На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября лабораторно подтверждено 190...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
63 - во Владимире
25 - в Гусь-Хрустальном районе
23 - в Ковровском районе
21 - в Муромском районе
8 - в Суздальском районе
7 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Вязниковском районе
6 - в Александровском районе
5 - в Кольчугинском районе
5 - в Собинском районе
4 - в Киржачском районе
4 - в Петушинском районе
3 - в Гороховецком районе
3 - в Меленковском районе
3 - в Селивановском районе
2 - в Судогодском районе
1 - в Радужном
1 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 021 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).