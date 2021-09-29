По состоянию на 29 сентября в медицинских организациях региона действуют 1766 коек для пациентов с...

По состоянию на 29 сентября в медицинских организациях региона действуют 1766 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89,1 процента из них занято (1574), свободны 192 койки.49556 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 123 человека.Напомним, что 29 сентября заболело 190 человек, а всего во Владимирской области зарегистрирован 54021 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.За период наблюдения в области отмечено 1964 летальных случая, за сутки во Владимирской области скончались от Ковид-19 4 человека.