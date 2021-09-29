Ярославские болельщики в изоляторе временного задержания. А районным судам Владимира прибавилось работы. Рассмотреть надо более 40 административных дел. Напомним, болельщиков футбольного

Ярославские болельщики в изоляторе временного задержания. А районным судам Владимира прибавилось работы. Рассмотреть надо более 40 административных дел. Напомним, болельщиков футбольного клуба «Шинник» задержали в центре Владимира. По ходу движения на футбольный матч с нашим «Торпедо» около 100 фанатов из Ярославля вышли на проезжую часть, прошли через арку Золотых ворот, попутно бросив дымовую шашку. Игра,