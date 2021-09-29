28 сентября Губернатор Владимир Сипягин направил в Законодательное Собрание проект изменений в...

28 сентября Губернатор Владимир Сипягин направил в Законодательное Собрание проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которые затронут все отрасли экономики и социальной сферы. В сфере сельского хозяйства предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на текущий год.В частности, 300 млн рублей предлагается направить на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат на проведение сезонных полевых работ под урожай 2022 года, чтобы не допустить сокращения посевных площадей. Речь идёт о приобретении горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, посевного и посадочного материала сельскохозяйственных культур.Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что на компенсацию производителям муки предусмотрены свыше 19 млн рублей части затрат на покупку продовольственной пшеницы за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.На компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведённых хлебобулочных изделий планируется дополнительно выделить почти 29 млн рублей, большая часть этой поддержки – так же из средств резервного фонда Правительства.2,6 млн рублей может быть выделено Центру ветеринарии Владимирской области – на приобретение специальной дезинфекционной установки для проведения санитарно-гигиенической обработки персонала, задействованного в ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Около 2 млн рублей предлагается направить на проведение мониторинговых исследований крупного рогатого скота для подтверждения статуса Владимирской области, как территории, свободной от ящура.