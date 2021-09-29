Сегодня в России отмечается романтичный День осеннего одиночества. Это время лучше всего провести...

Сегодня в России отмечается романтичный День осеннего одиночества. Это время лучше всего провести вдали от информации, а для свидания с собственной душой советуем вам эмбиент-музыку - одну из самых меланхоличных."Я люблю меланхолию". Так говорит о себе наш земляк Алексей Ярыгин. Она - главное в эмбиент-музыке. Алексей вдохновляется тишиной и одиночеством. Даже это видео - в пустом зале филармонии - он снимал и монтировал сам. Приглушенный свет и клавиши погружают в задумчивое состояние. Электронная эмбиент-музыка имеет терапевтический эффект. Уменьшает тревожность, улучшает настроение и, говорят, даже лечит депрессию.Алексей Ярыгин, музыкант:- Лёш, правильно я понимаю, что эмбиент-музыка - это определенная повторяемость звуков и медленный темп?- Да, этого уже достаточно. Попробуй сама... Нажми на педаль...