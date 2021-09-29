Первое пленарное заседание Московской городской думы продолжается в штатном режиме. Столичные парламентарии обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.

Первое пленарное заседание Московской городской думы продолжается в штатном режиме. Столичные парламентарии обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.Депутаты продолжают работу по повестке. Первое после летних каникул заседание проводится по видеосвязи.Один из вопросов повестки заседания 29 сентября – ужесточение ответственности за нарушение покоя москвичей ночью с использованием транспортных средств.В Мосгордуме отметили, что недобросовестные водители пользуются неисправными или модифицированными системами выпуска отработанных газов двигателя. Также речь идет о громкой музыке в транспортных средствах.Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ночного покоя жителей столицы мэр Сергей Собянин. "Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой", – писал градоначальник в своем блоге.Он предложил несколько способов решения проблемы. Поправками запрещается использование в Москве машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают ночную тишину.Также мэр предложил увеличить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами с 500 до 5000 рублей. Кроме того, законопроект предполагает штраф за нарушение тишины в автоматическом режиме при помощью камер фото– и видеофиксации нарушений, оснащенных шумомерами.