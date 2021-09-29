Компании планируют реализовать проекты в Магадане, Уфе, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском, Хабаровском крае и на острове Русский.

ДОМ.РФ и ВТБ Инфраструктурный холдинг в рамках конгресса "Российская неделя ГЧП" договорились о финансировании проектов строительства инфраструктуры с использованием облигаций. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ."В соответствии с соглашением ДОМ.РФ и ВТБ выражают намерение осуществлять совместное финансирование (софинансирование) строительства инфраструктуры. В настоящий момент рассматриваются проекты общей стоимостью свыше 250 млрд рублей", - отмечается в сообщении.Инфраструктурные проекты планируется реализовать в Магадане, Уфе, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском, Хабаровском крае и на острове Русский. Заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что для компании крайне важно иметь возможность совместной работы с участниками рынка, которые реализуют крупные капиталоемкие проекты.Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг Олег Панкратов заявил, что создание объектов инфраструктуры способствует экономическому развитию регионов и росту качества жизни людей. Механизм инфраструктурных облигаций позволит увеличить объем инвестиций в наиболее недофинансированные направления инфраструктуры.Также на форуме было заключено соглашение между ДОМ.РФ и Сбером. В церемонии его подписания принял участие вице-президент, директор департамента по работе с госсектором Сбербанка Михаил Чачин. Кроме того, институт развития договорился о совместном использовании механизма инфраструктурных облигаций с банком "Открытие".Правительство РФ приняло правила финансирования строительства с помощью инфраструктурных облигаций в конце прошлого года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать разнообразную инфраструктуру для нового жилья и общегородскую инфраструктуру. Этот механизм может быть использован в концессиях и проектах ГЧП. Деньги от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, обеспечиваемой субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по этим облигациям, займы дочерним обществам субъектов и строителям выдаются под гарантию субъекта РФ.