Украинские власти оказались в патовой ситуации и не могут решить, вести переговоры с Путиным или нет, считает политик.

Украинские власти оказались в патовой ситуации и не могут решить, вести переговоры с Путиным или нет, считает политик.Власти Украины находятся в патовой ситуации. Если они решат начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, то их свергнут националисты. Если же переговоры не состоятся, то это может привести к народному восстанию. Об этом заявил бывший заместитель главы города Очаков Николаевской области Украины.В эфире политического ток-шоу на телеканале "Россия 1" обсуждалась тема транзита газа. Напомним, у Незалежной всегда были претензии к нашей стране по этому вопросу, но особенно ситуация усугубилась после окончания строительства газопровода "Северной поток-2". Новый газовый контракт между Россией и Венгрией тоже вызвал недовольство на Украине.Экс-вице-мэр Гордей Беловподчеркнул, что украинские власти за несколько лет не смогли решить вопросы по газу ни с Россией, ни с европейскими странами. Сейчас же, по словам политика, официальный Киев старается "размыть ответственность" за эту ситуацию. Он добавил, что по итогу Незалежная продолжает торговать с нашей страной.Чиновник уверен, что власти Украины находятся в патовой ситуации, потому что не могут определиться, "где меньшее зло". Перед ними стоит выбор: либо начать переговоры с Путиным, либо оставить все, как есть. Меж тем, в первом случае их могут "съесть" националисты, а во втором начнутся восстания.