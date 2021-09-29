Глава Владимирской области значится в списке получающих мандат в Госдуму, об этом в среду, 29 сентября, сообщил ряд федеральных СМИ. ТАСС и РЕН ТВ, ссылаясь на ЦИК России, сообщают, что Сипягин

Глава Владимирской области значится в списке получающих мандат в Госдуму, об этом в среду, 29 сентября, сообщил ряд федеральных СМИ. ТАСС и РЕН ТВ, ссылаясь на ЦИК России, сообщают, что Сипягин не отказался от мандата – якобы в материалах Центризбиркома Сипягин располагается на пятой строчке в перечне тех, кто не написал заявление на отказ от