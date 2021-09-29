Генеральный директор НафтаГаза Назаралиев Ислам Замирович (НафтаГаз-Бурение, НафтаГаз-Сервис) о дополнительном профессиональном образовании и Учебном центре Нафтагаза.

Генеральный директор "НафтаГаза" Назаралиев Ислам Замирович ("НафтаГаз-Бурение", "НафтаГаз-Сервис") о дополнительном профессиональном образовании и Учебном центре Нафтагаза.Департамент образования ЯНАО выдал учебному центру компании (генеральный директор – Назаралиев Ислам Замирович) государственную лицензию на осуществление профессионального и дополнительного образования.Это позволит реализовать корпоративные программы обучения специалистов всех компаний группы «НафтаГаз»: «НафтаГаз-Бурение» и «НафтаГаз-Сервис».Требования времениИслам Назаралиев уверен, что «профессиональный уровень персонала – залог стабильного бизнеса». Компания «НафтаГаз» укрепляет свои позиции в нефтесервисном бизнесе, развивая деловые связи с партнерами. Все больше внимания уделяется социальным проектам и модернизации оборудования. Наряду с бизнес–интересами, как говорит руководитель предприятия Ислам Назаралиев, «главным приоритетом предприятия всегда остается поддержка талантливой молодежи, необходимо обеспечить людям возможность освоить новые профессиональные навыки в соответствии с требованиями времени и реалиями российского рынка».В планах компании в собственном Учебном центре – «Нафтагаз-Развитие» реализовать полный цикл программ профессионального обучения, повышения квалификации по направлениям бурение нефтяных и газовых скважин, автотранспортные услуги, вышкостроение, супервайзинг, охрана труда, производственная безопасность, экологическая безопасность, пожарно-технический минимум, оказание первой медицинской помощи, защитное зимнее вождение, развитие навыков безопасной работы малоопытных работников. С этой целью в г. Ноябрьске на базе учебно-курсового комбината производится набор преподавателей и осуществляется разработка методических материалов. В первую очередь Учебный центр должен закрыть собственные потребности в профессиональной подготовке рабочих кадров, обеспечить себе независимость от внешнего образовательного рынка в части опережающей подготовки персонала необходимой квалификации и в требуемом количестве. Тем не менее, Учебный Центр «НафтаГаза» готов реализовывать учебные проекты для персонала из других компаний.В июле этого года между администрацией города Ноябрьска, ООО «НафтаГаз – Бурение» и Ноябрьским колледжем профессиональных и информационных технологий заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Целью этого документа является повышение качества образования и профессиональной подготовки кадров в Ноябрьске, разработка и внедрение эффективных форм сотрудничества при подготовке и трудоустройстве выпускников. В связи с этим в Учебном Центре НГБ к отработке практических навыков планируется привлекать студентовПо мнению Виктора Сергеевича Неумывакина – директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации – приоритет в образовательном процессе, если речь идет о современной талантливой молодежи, заключается в развитии профессиональной соревновательности. Виктор Сергеевич приводит конкретные примеры: «Мы проводим конкурсы профмастерства – Ворлдскиллс и Абилимпикс. Это позволяет транслировать и внедрять лучшие мировые практики в нашу систему профобразования, развивать способности обучающихся. Наши ребята, участники сборных команд, на различных соревнованиях и чемпионатах из года в год показывают все более высокие результаты. Также важно, чтобы обучение ребят проводилось по программам, максимально ориентированным на практическую подготовку. Тогда в сжатые сроки они смогут получить необходимые экономические навыки, востребованные на рынке труда.ДПО во время пандемии – вызов принятКарантинные ограничения нанесли тяжелый удар по всем отраслям экономики, в том числе и по системе образования. Это было отражено в постановлении Правительства РФ No1490 «О лицензировании образовательной деятельности», вступившем в силу в январе 2020 года.Данным постановлением для получения лицензии на образовательную деятельность отменяются:требования к состоянию зданий, сооружений и помещений;оценка их материально-технического оснащения;необходимость наличия санитарно-эпидемиологического заключения на них (если образовательная деятельность ведется исключительно онлайн, с применением технологий дистанционного обучения).Вместе с тем, для таких организаций установлены серьезные требования относительно качества электронной информационно-образовательной среды.Ислам Назаралиев, являясь сторонником использования современных технологий как в сфере бизнеса, так и в образовательном процессе, считает, что «это постановление простимулировало развитие обучающих ресурсов и цифровых платформ».Во время пандемии рынок онлайн-образования вырос почти в 10 раз. Однако, в основном, организации, занимающиеся онлайн-образованием, лицензии на подобный вид деятельности не имеют. Фактически они оказывают консультационные услугиВуз или учебный центр?Самые разные структуры разрабатывают программы дополнительного профобразования – как маститые ВУЗы с многовековой историей, так и небольшие учебные центры специализированной направленности. Часто отдел маркетинга в подобной структуре играет ведущую роль, а преподаватели приглашаются по мере необходимости. Однако это совсем не значит, что уровень образования в таком учебном центре хуже.Ислам Назаралиев считает, что «мотивация слушателей такого учебного центра и студентов в Вузе – различаются. Обычно дополнительное профессиональное образование получают люди, уже обладающие некими знаниями. Небольшие учебные центры располагают большей оперативной гибкостью и способностью удовлетворить конкретный запрос. Задача ДПО – воплотить имеющиеся у специалиста знания в практические навыки, поэтому преподаватель небольшого центра должен уметь грамотно построить и при необходимости перестроить учебный процесс, исходя из общего уровня аудитории, обеспечивать обмен опытом в дискуссии специалистов и направлять ее в соответствующее русло. Прикладной характер полученных знаний, основанных на производственной практике, существенно повышает уровень специальных компетенций, что часто может быть решающим фактором».Актуальность непрерывного образованияГенеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев утверждает: «Появление новых технологий, усиление глобализации и миграции трудовых ресурсов, экологические проблемы и изменения в экономике – все эти вызовы последних лет делают еще более актуальным непрерывное образование и совершенствование своих профессиональных качеств. Важность ДПО особенно проявляется в эпоху постиндустриального общества, когда осуществляется переход от экономики производства к экономике знаний, что приводит к высвобождению материальных и человеческих ресурсов».Тенденция последних лет – развитие внутри предприятий и организаций собственных центров профессиональной подготовки кадров. Это позволяет минимизировать разрыв между уровнем образовательной подготовки выпускников и требованиями рынка труда к профессионалам.С целью реализации права на труд гражданином на протяжении всей его трудовой деятельности в условиях социально-экономических изменений, в России была утверждена Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 2020 года.В этой Стратегии ведущая роль в подготовке квалифицированных кадров отводится государственно-частному партнерству, а управление такой подготовкой – общественным институтам, представляющим сектор экономики и социальной сферы. Особое значение в данном контексте имеют интернационализация профессионального образования и его информационная открытость.Важным аспектом Стратегии является оценка качества образования выпускника не только исходя из наличия у него диплома, он должен обладать необходимыми компетенциями по итогам обучения.Стратегия утверждает доступность получения профессиональных навыков и квалификаций с пятнадцати лет.Работа продолжается2 октября 2020 года исполнилось 80 лет системе профессионального образования России (СПО). В год юбилея Министерство просвещения представило проект стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 2030 года. На сегодняшний день, кроме 3 млн студентов, более 2 млн человек проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования и профобучения. Учитываются и люди предпенсионного или пенсионного возраста и те, кто остался без работы в связи с эпидемией COVID-19.Данная программа предусматривает материально-техническое обновление в рамках мировых стандартов и организацию новых форм инновационной деятельности при образовательных учреждениях, в которых студенты без отрыва от учебы могут на практике реализовать полученные навыки.Особое внимание в Стратегии уделяется подготовке педагогических кадров, формированию набора компетенций, включающих в себя как образовательные навыки, так и опыт работы на производстве. В разработке стратегии учитывался успешный опыт реализации проекта Агентства стратегических инициатив по внедрению регионального стандарта промышленного роста в 85 субъектах Федерации, цель которого – объективная оценка готовности выпускников системы профессионального образования к выходу на рынок труда.Что касается нефтесервисной сферы, то в данном контексте допобразование очевидно имеет важное значение.Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и обучения Министерства просвещения Российской Федерации – Виктор Сергеевич Неумывакин отмечает: «Подготовка кадров по отраслевому принципу – важнейшая задача системы среднего профобразования на ближайшую перспективу. Представители бизнеса должны стать непосредственными участниками образовательного процесса: оказывать содействие в разработке образовательных программ, в управлении колледжами, создавать условия для практической подготовки студентов. В России около 700 предприятий осуществляют деятельность в нефтегазовой отрасли, порядка 130 колледжей готовят кадры для этой сферы: операторов нефтепереработки, машинистов, аппаратчиков-операторов нефтехимического производства и других профильных специалистов. При условии их тесного взаимодействия на выходе мы получим специалистов с теми квалификациями, которые нужны предприятию. Очевидно, что такая система подготовки кадров актуальна для любой отрасли, поскольку позволит оперативно и качественно обеспечить кадровую потребность.»