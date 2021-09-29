В список возможных кандидатов на пост нового губернатора Владимирской области вошла и замминистра труда Ольга Баталина. Об этом 29 сентября “Интерфаксу” сообщил “информированный

В список возможных кандидатов на пост нового губернатора Владимирской области вошла и замминистра труда Ольга Баталина. Об этом 29 сентября “Интерфаксу” сообщил “информированный источник”. “Баталина, скорее всего, откажется от мандата депутата Госдумы”, – сказал собеседник агентства. Вероятность этого он оценил как весьма высокую. По его данным, Баталиной могут предложить возглавить администрацию Владимирской области. \сообщает “Интерфакс”\