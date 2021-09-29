Оппозиционер отметил, что Евросоюз продолжит давление на режим Лукашенко.

Оппозиционер отметил, что Евросоюз продолжит давление на режим Лукашенко.Уже в конце сентября против действующего политического режима Белоруссии могут быть введены новые санкции. Таким образом Евросоюз хочет воздействовать на президента Александра Лукашенко, который, по их версии, является организатором миграционного кризиса на границе с ЕС. Об этом заявил бывший министр культуры РБ и дипломат Павел Латушко.Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" рассказал о встрече с генеральным директором Европейской комиссии. Он подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждался вопрос о введении дополнительного пакета санкций против режима Лукашенко."Это неминуемый шаг. Режим [Лукашенко] не прекращает репрессии. Соответственно, Европейский союз не будет прекращать свое давление", – заявил Латушко.Кроме того, политик отметил, что речь на встрече с представителями ЕС шла, прежде всего, о миграционном кризисе. По словам оппозиционера, организатором кризиса на границе с Польшей Литвой и Латвией считается президент Белоруссии.Латушко подчеркнул, что до конца сентября будет опубликовано решение о новых санкциях против "диктатора" Лукашенко. Он отметил, что Евросоюз продолжит изучение этого вопроса и в дальнейшем может принять дополнительные меры воздействия на белорусский режим.