Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего сотрудника Комитет госбезопасности (КГБ).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего сотрудника Комитет госбезопасности (КГБ).В Минске айтишник Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия. Первый был убит ответным огнем ворвавшихся к нему в квартиру правоохранителей. Согласно официальному сообщению белорусского Следственного комитета, силовики ходили по адресам, где могли находиться люди, которые причастны к терроризму. Зельцер отказывался открывать дверь правоохранителям, поэтому тем пришлось ее ломать.Александру Лукашенко быстро сообщили о случившемся. Как сообщает приближенный к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул Первого", президент поручил разобраться в произошедшем "буквально посекундно", поскольку не все детали были известны. Глава государства считает, что в первую очередь необходимо оказать помощь семье погибшего сотрудника КГБ."Безнаказанным это не останется", – сказал Лукашенко.Ранее Александр Лукашенко о необходимости вынести вопрос смертной казни на отдельный референдум. Напомним, такая форма наказания до сих пор применяется в Белоруссии, но не в отношении женщин и несовершеннолетних. В республике человека могут приговорить к смертной казни за особо тяжкое преступление. Примечательно, что в других странах СНГ и Европы давно отказались от таких приговоров.