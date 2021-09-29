Росздравнадзор может получить право регламентировать процедуру выдачи разрешений на импортирование незарегистрированных лекарств, предназначенных для МММК в Сколково.

Министерство здравоохранения РФ выступило с предложением разрешить поставки незарегистрированных в России лекарств для клиник Московского международного медицинского кластера (МММК). Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Документ предусматривает изменения федерального закона Об обращении лекарственных средств и О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Так, Росздравнадзор может получить право регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных лекарств, предназначенных для МММК в Сколково.Предполагается, что клиники-участники будут обязаны уведомлять фонд о выявлении побочных эффектов и прочих реакций от приема ввезенных медикаментов. Фонд же будет вести учет этих сведений и заниматься проверкой качества лекарств в отечественных лабораториях либо в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).