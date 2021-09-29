На въезде в Судогду появился Поклонный крест. Памятное место освятил благочинный Судогодского...

На въезде в Судогду появился Поклонный крест. Памятное место освятил благочинный Судогодского района, протоиерей Георгий Морохин.Георгий Морохин, благочинный Судогодского района, протоиерей:- Думаю, он будет не последний. У нас еще 4 въезда в Судогду. Лиха беда начало. Даст Бог помощь - и на других сторонах Судогды появятся такие же кресты. Для того чтобы освящала сила Божия тех, кто въезжает в этот город, кто выезжает.Идея возведения поклонного Креста на въезде в Судогду возникла ещё в 2014-м. Но реализовать её получилось только спустя несколько лет. По словам Валерия Лукьянова, главы Лавровского сельского поселения, вопрос он вынес на заседание правления «Боевого братства». Организация начала сбор средств, на призыв откликнулись меценаты. Представители "Боевого братства" сами закупили стройматериалы: металл, песок, щебень. Общий вес Поклонного креста - около пяти тонн, высота - свыше 8 метров. На гранитной табличке высечена надпись: «Крест установлен в память о погибших за Веру и Отечество». И это отражение сути всего проекта. Крест освятили на Воздвиженье, в праздник Честного и Животворящего Креста Господня.Валерий Лукьянов, заместитель председателя организации ветеранов "Боевое братство" Судогодского района:- Как-то мы сработались за много лет и поняли, что сможем (плачет). Вот, в итоге, нам помогал весь народ, весь город помогал, и мы поработали от души. Мы сделали не для себя. Для Него сделали. Для вас сделали. Слава богу!