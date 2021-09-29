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Каким должен быть театр 21-го века? Своим мнением в студии "Вестей" поделилась Наталия Полукарова, директор международного фестиваля "Золотой витязь". Напомним, владимирская драма вновь стала участником престижного форума. Прежде "Витязя в золотом" завоевывала постановка "Анна Каренина". Интервью продолжит наш эфир.

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