Каким должен быть театр 21-го века? Своим мнением в студии Вестей поделилась Наталия Полукарова,...
<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2021-nataliya-polukarova-direktor-mezhdunarodnogo-festivalya-zolotoj-vityaz-rasskazhet-vladimircam-o-svoem-videnii-teatra-21-veka.html" target="_blank">Наталия Полукарова, директор международного фестиваля Золотой витязь, расскажет владимирцам о своем видении театра 21 века</a> - Каким должен быть театр 21-го века? Своим мнением в студии Вестей поделилась Наталия Полукарова,...
[url=https://33live.ru/novosti/29-09-2021-nataliya-polukarova-direktor-mezhdunarodnogo-festivalya-zolotoj-vityaz-rasskazhet-vladimircam-o-svoem-videnii-teatra-21-veka.html]Наталия Полукарова, директор международного фестиваля Золотой витязь, расскажет владимирцам о своем видении театра 21 века[/url] - Каким должен быть театр 21-го века? Своим мнением в студии Вестей поделилась Наталия Полукарова,...