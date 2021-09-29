Сегодня ранним утром произошел пожар в гараже в Киржачском районе, в деревне Аленино, ул. Радужная,...

Сегодня ранним утром произошел пожар в гараже в Киржачском районе, в деревне Аленино, ул. Радужная, д. 23. Мы писали об этом. Стали известны дополнительные подробности.Было установлено, что пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания гаража, приспособленного под помещение для жилья. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 48 кв. метров, на второй этаж огонь не распространился.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. Известно, что на момент происшествия в помещении находились трое человек – мужчина, женщина и ребёнок. Женщина и ребёнок находились на втором этаже, при задымлении они сразу покинули дом и обратились к соседям за помощью. На первом этаже оставался мужчина.Сосед сообщил о пожаре в пожарную охрану, после чего проник на задымлённый первый этаж и вынес оттуда мужчину. Спасённый получил незначительные ожоги и отправлен на амбулаторное лечение, в настоящий момент его жизни ничто не угрожает, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.