Не так давно ГБУ ВО Экорегион завершил прием заявок для участия в интерактивной фотовыставке «Водоемы Владимирской области». Цель выставки заключается в повышении интереса к ..

Не так давно ГБУ ВО Экорегион завершил прием заявок для участия в интерактивной фотовыставке «Водоемы Владимирской области».Цель выставки заключается в повышении интереса к экологической обстановке родного края. Почти каждый из нас хоть раз снимал красивые виды водной глади, а возвращаясь на это же место чуть позже можно увидеть последствия жизнедеятельности людей. Выставка призвана показать какими красивыми могут быть реки и озера, как они прекрасны когда чисты.Конкурс позволил выявить множество неповторимых локаций. Участники показали виды, которые завораживают и пронизывают до глубины души. Смотря на многие кадры, хочется окунуть в атмосферу снимка и прочувствовать ее вместе с автором. Игра цвета и ракурса, превосходные закаты и рассветы, морозные зимы, чарующая осень, знойное лето и нежная весна, все это разнообразие можно найти в представленых фотоснимках. Примечательно, что большая часть таких выразительных и глубоких работ сделана детьми.Заявки участников обработаны, победители определены и теперь все желающие могут насладиться прекрасными фотоснимками, которые передают все великолепие водоемов нашего края. Работы участников можно посмотреть на официальном сайте организации или же на официальной страничке .