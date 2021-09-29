84-летней жительнице столицы позвонила неизвестная женщина и сообщила, что гражданке необходимо явиться в отделение Пенсионного фонда якобы для получения прибавки к пенсии...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из столичного района Ростокино задержана подозреваемая в краже у ветерана труда более полутора миллионов рублей.Предварительно установлено, что 84-летней жительнице столицы позвонила неизвестная женщина и представилась социальным работником. Она сообщила, что гражданке необходимо явиться в отделение Пенсионного фонда якобы для получения положенной от государства прибавки к пенсии. Кроме того, в связи с денежной реформой необходимо принести все имеющиеся сбережения и заменить вышедшие из оборота купюры на новые. Пенсионерка ответила, что не может приехать в госучреждение, поскольку плохо себя чувствует. Тогда звонившая заявила, что в ближайшее время сотрудник приедет к ней домой.Спустя полчаса злоумышленница пришла в квартиру к пожилой женщине под видом представителя Пенсионного фонда. Она предложила написать заявление на получение выплат и обмен банкнот. Потерпевшая пустила ее в дом. В момент составления заявления подозреваемая сказала, что забыла печать организации у других жильцов дома, и пообещала вернуться сразу же, как заберет ее. Однако она так и не вернулась. Вскоре пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали все ее сбережения – более 1,5 миллиона рублей, и обратилась в полицию.Следователем следственного отдела ОМВД России по району Ростокино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе обыска по месту проживания фигурантки изъяты денежные средства, документы и рукописные записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк