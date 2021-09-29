В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой более 193 граммов...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в хранении наркотического средства в крупном размере.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя столицы, подозреваемого в хранении запрещенных средств и веществ. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана), общей массой более 193 граммов.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22