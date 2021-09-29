Соблюдают ли жители города и местные предприниматели масочный режим? И что ожидает нарушителей? Съёмочная группа 6 канала прошлась по торговым центрам, гипермаркетам и рынкам. И прокатилась

Соблюдают ли жители города и местные предприниматели масочный режим? И что ожидает нарушителей? Съёмочная группа 6 канала прошлась по торговым центрам, гипермаркетам и рынкам. И прокатилась на общественном транспорте. Для горожан ковида не существует. Такой вывод напрашивается, когда садишься в автобус и оглядываешься по сторонам. Из 30 пассажиров – в маске один-два. Кстати, кондукторы тоже