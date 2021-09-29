Политологи считают, что предстоящие переговоры президента России и Турции могут закончиться сюрпризом.

Политологи считают, что предстоящие переговоры президента России и Турции могут закончиться "сюрпризом".Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи, которые запланированы на 29 сентября, оценят ситуацию в Сирии, Афганистане, в Закавказье и Ливии. Такую официальную повестку анонсировала пресс-служба Кремля.Турецкие СМИ при этом пишут, что встреча политиков может закончиться "сюрпризом" для всех. Как сообщает издание Milliyet, Эрдоган хочет прибегнуть к сотрудничеству с "третьей стороной" по теме поставок оружия.Одной из главных тем беседы станет Сирия. Политологи уверены, что Эрдоган сделает сирийским властям некое "предупреждение". Это связано с политикой Башара Асада в Идлибе.Еще один взгляд на предстоящую прессу дают в западных СМИ. Там пишут, что Реджеп Эрдоган отвернулся от сотрудничества с Вашингтоном ради взаимодействия с Москвой, пишетРанее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что у Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения, которые располагают к серьезным переговорам.Напомним, на Генеральной ассамблее ООН в Нью Йорке Реджеп Эрдоган высказался по основным темам мировой повестки, среди которых был статус Крыма. Он заявил, что Турция не признает "аннексию" полуострова.