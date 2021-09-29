После недавних трагических событий в Перми, в стране начались проверки безопасности в учебных...

После недавних трагических событий в Перми, в стране начались проверки безопасности в учебных учреждениях. В Общественной палате предложили привлечь к охране школ Росгвардию. Как защищены от нештатных ситуаций владимирские школьники и студенты? И достаточно ли этих мер? В этом разбирался Дмитрий Горкин.Террористический акт в Перми, из-за которого погибли и пострадали десятки студентов и преподавателей, случился 20 сентября. Почему так произошло и какие охранные меры сегодня действуют в учебных заведениях?На территорию в главный корпус ВлГУ просто так попасть не получится. По всему периметру высокий забор. На входе в здание камеры и охрана. А пройти можно только при предъявлении документов или с помощью электронного пропуска. При этом подозрительные вещи подлежат досмотру.Вячеслав Подыма, заместитель начальника управления комплексной безопасности ВлГУ:- Прежде всего это наличие системы контроля управления доступом при входе СКУДы, наличие системы видеонаблюдения, которая в обязательном порядке должна хранить информацию не менее 30 дней. А также наличие инженерно-технических сооружений, а именно ограждений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям.Кстати, меры были усилены после похожей трагедии в Керченском политехническом колледже в 2018 году. В прошлом году министерство образования выделило госуниверситету порядка 40 миллионов рублей для улучшения безопасности. Не только анитеррористической, но и противопожарной. После трагедии в Перми в ВлГУ прошло экстренное совещание во главе с ректором, руководящим составом и представителями охранной организации. На нём обсудили меры усиления безопасности на территории университета.Лев Логинов, проректор по социальной политике и общим вопросам ВлГУ:- Нам кажется, что наше состояние безопасности на приличном уровне. Тот, который от нас требуется, мы соблюдаем, то, что возможно в этой ситуации, что может произойти, конечно трудно предсказать, но мы прилагаем к этому все усилия, чтобы наши студенты и сотрудники были защищены.Подобные системы оповещения сегодня должны быть во всех школах. Также, как пожарные извещатели и сигнализация. На входе - рамка металлоискателя, турникет с электронным доступом. Время прихода и ухода ученика автоматически записывается. На месте и представитель ЧОПа, который следит за порядком сам и с помощью многочисленных камер. Просто так попасть в школу сегодня нельзя, даже если ты родитель.Дмитрий Валиков, заведующий отделом безопасности управления образования администрации г. Владимира:- Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации, то есть в соответствии, если возникает какое-то непредвиденное обстоятельство, сотрудник ЧОПа может нажать на эту кнопку, и в течение 5-7 минут сюда должен прибыть вооружённый патруль Росгвардии. То есть с ними заключен договор, это касается и дошкольных учреждений и школьных.Это уже не школа, а режимный объект, шутят педагоги и сами учащиеся. Но вот вопрос: насколько помогают такие меры?Наталья Кузнецова, директор лицея №14 г. Владимира:- К сожалению мы видим, что меры безопасности, которые приняты, не всегда срабатывают. Потому что есть ещё внутренний, человеческий фактор, с которым очень сложно на самом деле, и нужно работать на предупреждение всех этих вещей, нужно ещё больше работать с детьми, с родителями, понимать, чем ребёнок дышит, чем он живёт, что он делает в интернете, с кем он общается, и нельзя устраняться от этого.Об этом же говорят и владимирские общественники. Даже самый жесткий пропускной режим не сможет до конца гарантировать безопасность детей.Фёдор Лавров, председатель Общественной палаты, ректор института туризма и гостеприимства г. Владимира:- Нельзя все учебные учреждения оградить от всевозможных терактов, это же не тюрьма. В тех учебных заведениях, где произошли теракты, убийства людей, они же большие, там охрана есть, всё есть, но это не спасло. Значит внутри себя искать. Это нужно работать и родителям и преподавателям, и руководителям города, области, Министерства.Как предложение, ввести в образовательных учреждениях новые спецпредметы, больше работать с молодёжью. Этим мерам, говорят педагоги и общественники, следует уделить столько же внимания, сколько и технической части.Дмитрий Горкин. Семён Карпов. "Вести-Владимир".