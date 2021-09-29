Эксперты проверили печи в ценовой категории от 4 до 7 тысяч рублей

Роскачество составило рейтинг самых дешевых микроволновок. Эксперты проверили печи в ценовой категории от 4 до 7 тысяч рублей.Специалисты Роскачества исследовали СВЧ-печи по 154 показателям качества и безопасности. Было проведено восемь специальных тестов. В результате эксперты пришли к выводу, что в данном ценовом диапазоне разброс по качеству велик.Лучшими в этой категории стали микроволновки Candy. Самым недорогим вариантом оказалась Candy CMG2071DS. Она подойдет и для разогрева, и размораживания еды. В тестах на готовку микроволновка провалилась. Кроме того, она берет много электронергии.Полный рейтинг бюджетных микроволновой представлен по .