С 1 октября вступают в силу новые законы: бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные...

С 1 октября вступают в силу новые законы: бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные ТВ-каналы в интернете, повышение окладов военнослужащих и другие.- Бесплатные прививки в частных клиниках. Теперь бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и частных клиниках.- Выплаты на карту «Мир». Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир». Напомним, ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.- Повышение зарплат военнослужащих и правоохранителей. На 3,7 % будут повышены размеры окладов военных, проходящих службу по контракту; военных срочной службы; полицейских; таможенников; пожарных; сотрудников и уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения; некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.- Процедура допуска медработников к профдеятельности. Медицинские и фармацевтические работники для допуска к профессиональной деятельности теперь должны проходить аккредитацию. Сведения о получивших аккредитацию специалистах будут вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.- Общедоступные каналы в интернете. Граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете.- Анализ аудитории новостных агрегаторов. Механизм измерения аудитории телеканалов распространяется на аналогичные исследования в интернете. Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность для исследования объема своей аудитории: сбор, анализ данных и передача полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию.- Предоставление информации сотовыми операторами. Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах – юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Это часть мер, направленных на борьбу с серыми сим-картами.- Контроль над иностранными электронными кошельками. Налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте). Теперь за несоблюдение этих требований будет грозить ответственность. Административный штраф составит от 20 % до 40 % от общей суммы таких операций за отчетный год.- Защита неквалифицированных инвесторов. В связи с ростом количества розничных инвесторов (к октябрю их количество превысит 14 миллионов человек, отметил Вячеслав Володин), вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Это поможет людям оценить свои знания и принимаемые риски. Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу. При этом у тех, кто не смог успешно сдать тест, остается возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 000 руб. за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков, сообщается на сайте Государственной думы РФ.