Об этом решении он сообщил в официальном обращении к жителям региона.

В среду, 29 сентября, появилась официальная информация о том, что Глава нашей области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы. Подробности рассказали в пресс-службе областной администрации.Уже в ближайшее время Владимир Сипягин должен подписать указ о сложении с себя полномочий Губернатора. Своё решение он подробно объяснил в обращении, которое адресовал жителям региона:«Уважаемые жители Владимирской области!Принимая решение, я руководствовался намерением принести максимальную пользу нашей родной Владимирской области, оценивал, где у меня будет больше возможностей обеспечить её ресурсами для очередного рывка вперёд – на федеральном уровне или на региональном. Очевидно, что амбициозные планы, которые мы с вами задумали, и уже начатые проекты будет проще реализовать на более высоких позициях. Для воплощения всех наших с вами масштабных инициатив необходимы федеральное содействие и поддержка.Приложу все силы, чтобы строительство Рпенского проезда во Владимире, обходов областного центра и Киржача, возведение второго моста через Клязьму и многофункционального спорткомплекса на 3500 зрительских мест, сооружение инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы, капитальный ремонт дорог в Коврове и многие, многие другие проекты претворились в жизнь.Я уверен в успехе задуманного, ведь мы с вами уже много добились. Три года мы вместе трудились, чтобы родная область стала ещё красивее и богаче, чтобы каждый её житель мог с уверенностью смотреть в будущее. И мы заметно продвинулись на этом пути, даже несмотря на то, что половина этого срока пришлась на глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19. Мы вывели экономику на более высокий уровень развития: открыли десятки новых производств и производственных линий, создали свыше 5000 дополнительных рабочих мест. В 2021 году доходы консолидированного бюджета области впервые приблизятся к 80 млрд рублей (для сравнения: в 2017 – 2018 годах они едва превышали 50 млрд рублей). Мы построили, отремонтировали и переоснастили сотни социальных объектов: школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений, благоустроили сотни территорий, заметно улучшили дорожную и коммунальную инфраструктуру.Искренне, от всего сердца благодарю каждого из вас, уважаемые земляки, за вклад в общее дело. В одиночку добиться настолько ощутимых результатов было бы невозможно, особенно в условиях пандемии. Вместе мы – сила!Уважаемые земляки! Я продолжу трудиться в интересах Владимирской области в новом качестве, с новыми, более широкими возможностями для родного региона. Как и прежде, вместе с вами, в постоянном контакте. По всем делам администрации Владимирской области будет обеспечена полная преемственность с исполняющим обязанности главы региона, которого назначит Президент России Владимир Владимирович Путин.С моей стороны преемнику на губернаторском посту будет обеспечено содействие в реализации всех инициатив, направленных на дальнейшее развитие Владимирской области и рост благополучия её жителей».